В Махачкале СК возбудил дело после драки со стрельбой

В Махачкале сотрудники регионального управления Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело после убийства 36-летнего мужчины. Подозреваемый в совершении преступления установлен, но он скрылся и объявлен в федеральный розыск.

Преступление произошло поздно вечером 21 июня. На улице Шеболдаева 34-летний местный житель подошел к своей жертве и умышленно произвел два выстрела из неустановленного оружия.

"Спустя несколько часов от полученных в область груди огнестрельных ранений потерпевший скончался в больнице. Подозреваемый скрылся с места происшествия", - сообщили "РГ" в пресс-службе СКР.

По мнению следствия, причиной убийства стали "личные неприязненные отношения".