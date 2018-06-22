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22.06.2018,  
16:53
Текст: Светлана Цыганкова

Корабли Северного флота отразили ракетный удар "противника"

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Ударные корабли Северного флота - ракетный крейсер "Маршал Устинов" и эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" в сборе-походе поразили воздушные цели зенитными ракетными комплексами. Учения проходили в Баренцевом море.

Фото: Кирилл Каллиников/ РИА Новости
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По легенде учений, группировку кораблей атаковали средства воздушного нападения, причем делали это с разных высот и направлений.

Крейсер "Маршал Устинов" и миноносец "Адмирал Ушаков", используя зенитные ракетные комплексы "Ураган" и "Форт", успешно отразили все атаки. Они уничтожили выпущенные ракеты-мишени. Об этом рассказал "РГ" временно исполняющий обязанности начальника пресс-службы Северного флота капитан 2 ранга Андрей Лузик.

Сбор-поход кораблей СФ проходит с 13 июня. На различных этапах в нем принимали участие 36 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. А еще около двадцати летательных аппаратов и более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники разных подразделений флота. На завершающем этапе учений проходят артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным, надводным и береговым целям в Баренцевом море.

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