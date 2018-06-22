Под Калининградом осудят "Деда Мороза", сломавшего челюсть подростку

В Светлогорском городском суде Калининградской области начался процесс по уголовному делу агрессивного Деда Мороза.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января 2018 года. Как сообщалось тогда в сводках полиции, в Пионерском мужчина в костюме Деда Мороза ходил по улицам и предлагал прохожим почитать стихи.

С этой просьбой он обратился и к 17-летнему местному жителю, который проходил мимо с приятелем. Парень в грубой форме отказался читать стишок, после чего "дедушка" ударил его посохом по лицу, сломав нижнюю челюсть, и скрылся.

Полицейские задержали новогоднего персонажа. Оказалось, что 26-летний житель Пионерского ранее был судим за преступления против личности.

Как сообщили в пресс-службе суда, следственными органами действия "Деда Мороза" квалифицированы по п. "з" ч. 2 ст. 112 УК РФ как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, но вызвавшего длительное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия.