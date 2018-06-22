В Астраханской области пройдет крупная рогатая перепись

Обязательную процедуру теперь будут проводить во время ежегодного ветосмотра: ветслужба занесет все данные в муниципальную похозяйственную книгу.
В 2016 году на дорогах региона по вине безнадзорного скота произошло более двухсот ДТП. В 17 из них пострадали 22 человека - один погиб. В 2017 году зафиксировано 207 таких аварий, а с начала 2018-го в ДТП с участием безнадзорных животных уже пострадали семь человек. Что характерно, практически во всех случаях животные-виновники были "ничьи".
Вольный скот стал проблемой и для фермеров: стада забредают на фермерские поля и давят урожай.
С 1 июля 2018 года в полную силу должна заработать федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Меркурий", через которую уже сегодня можно проследить происхождение мяса или молока от магазинной полки до поставщика сырья.
Отметим, что процесс чипирования и биркования КРС в регионе идет уже давно. Но бирки есть только у буренок племенных хозяйств. А вот частные владельцы подворий своих коров регистрировать не спешат, несмотря на стоимость бирки 7-20 рублей.
Несколько лет назад по инициативе Думы Астраханской области в некоторых селах созданы "штрафстоянки" для бесхозяйной скотины. А в ближайшее время в региональном законодательстве появится ряд новаций для стимулирования процесса биркования поголовья.
Также министерство сельского хозяйства выступает за увеличение в четыре-пять раз числа коровьих "штрафстоянок". Ведь безнадзорно гуляющая корова - источник опасности. Но если у нее есть бирка - не трудно найти ее хозяина и решить проблему.