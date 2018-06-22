В Астраханской области пройдет крупная рогатая перепись

В Астраханской области стартует кампания по биркованию коров. Каждое животное получит свой паспорт-бирку, а ее хозяину придется отвечать за то, что скотина натворила, оставшись без присмотра. Министерство сельского хозяйства выработало законные способы решения проблемы по поручению губернатора Александра Жилкина.

Обязательную процедуру теперь будут проводить во время ежегодного ветосмотра: ветслужба занесет все данные в муниципальную похозяйственную книгу.

В 2016 году на дорогах региона по вине безнадзорного скота произошло более двухсот ДТП. В 17 из них пострадали 22 человека - один погиб. В 2017 году зафиксировано 207 таких аварий, а с начала 2018-го в ДТП с участием безнадзорных животных уже пострадали семь человек. Что характерно, практически во всех случаях животные-виновники были "ничьи".

Вольный скот стал проблемой и для фермеров: стада забредают на фермерские поля и давят урожай.

С 1 июля 2018 года в полную силу должна заработать федеральная государственная информационная система (ФГИС) "Меркурий", через которую уже сегодня можно проследить происхождение мяса или молока от магазинной полки до поставщика сырья.

Отметим, что процесс чипирования и биркования КРС в регионе идет уже давно. Но бирки есть только у буренок племенных хозяйств. А вот частные владельцы подворий своих коров регистрировать не спешат, несмотря на стоимость бирки 7-20 рублей.

Несколько лет назад по инициативе Думы Астраханской области в некоторых селах созданы "штрафстоянки" для бесхозяйной скотины. А в ближайшее время в региональном законодательстве появится ряд новаций для стимулирования процесса биркования поголовья.

Также министерство сельского хозяйства выступает за увеличение в четыре-пять раз числа коровьих "штрафстоянок". Ведь безнадзорно гуляющая корова - источник опасности. Но если у нее есть бирка - не трудно найти ее хозяина и решить проблему.