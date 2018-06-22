В мэрии Ялты изъяли документы по делу экс-главы города

Сотрудники Следственного комитета провели обыск и выемку документов в помещениях городской администрации Ялты. Мероприятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении экс-главы администрации Ялты Андрея Ростенко. Эту информацию РИА Новости Крым подтвердил нынешний глава администрации Ялты Алексей Челпанов.

По его словам, обыск и выемка касались документов, связанных с земельными и имущественными отношениями.

- Цель мероприятий - получить документы, которые могут свидетельствовать, по мнению Следственного комитета, о возможном совершенном преступлении со стороны экс-главы, - сказал Алексей Челпанов.

Бывший глава администрации Ялты Андрей Ростенко задержан в Москве 22 мая. Ему инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями при распоряжении земельным участком, принадлежавшим одной из южнобережных здравниц. 17 июня Мосгорсуд признал законным арест Ростенко и продлил его срок до 21 июля.

После задержания экс-мэра глава Крыма Сергей Аксенов публично назвал дело заказным. Аксенов подчеркнул, что изъятая у алупкинского санатория земля осталась в собственности муниципалитета и, город не понес никакого урона. Правительство Крыма, подчеркнул глава региона, не имеет претензий по этому вопросу. Аксенов назвал возбужденное против Ростенко уголовное дело ангажированным. В поддержку Ростенко также выступили сенаторы от Крыма и ряд региональных общественных деятелей. Сам Ростенко свою вину не признал.