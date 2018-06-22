На Урале буйную женщину из зала суда отправили в психбольницу

Жительницу Краснотурьинска наказали за неуважение к суду. Прямо во время разбирательства по ее делу она начала осыпать всех присутствовавших в зале бранью. Правоохранители усомнились в здравом рассудке подсудимой и отправили ее на принудительное лечение в психбольницу.

Дело 36-летней женщины (она проходила обвиняемой по статье о причинении тяжких телесных повреждений) рассматривали в конце 2017 года. "В присутствии потерпевшей, судьи и пристава свердловчанка нецензурно выражалась, требования успокоиться игнорировала. Нарушительницу вывели из зала суда, но она продолжала плеваться и браниться. Сотрудникам полиции пришлось увезти женщину в отделение", - рассказали в пресс-службе областного управления ФССП.

Результатом агрессивного поведения стало уголовное дело по статье 297 части 1 (неуважение к суду). Нарушительница свои действия попыталась оправдать тем, что была недовольна решением суда, который назначил ей штраф за нанесение оппонентке побоев. Якобы, будучи в крайнем возмущении таким решением инстанции она хотела оскорбить только потерпевшую.

Суд это принял во внимание и от уголовной ответственности буйную гражданку освободил. Вместо этого ее ждет принудительное лечение в медицинском учреждении, которое оказывает психиатрическую помощь.