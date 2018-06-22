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Рубрика: Общество

Рогозин поручил принять в эксплуатацию российский сегмент МКС

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился принять в экскплуатацию российский сегмент МКС.

Фото: Александр Самокутяев/ roscosmosofficial/instagram.com
Роскосмос сообщил об отказе от устаревших экспериментов на МКС

Напомним, строительство Международной космической станции началось в 1998 году с российского модуля "Заря". Сейчас МКС состоит из пяти модулей, но российский сегмент до сих пор находится на стадии испытаний и не принят в эксплуатацию.

"Я поставил задачу принять российский сегмент МКС в эксплуатацию​​​. Иначе, командовать экспериментами будут те, кто заинтересован не в результатах, а в вечном процессе", - цитирует Рогозина РИА Новости.

Общество Космос

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