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22.06.2018,  
11:41
Текст: Николай Грищенко

Российскую подлодку-робот испытают в Арктике и на Черном море

В конце 2019 года в России будет построена подводная лодка-робот, способная три месяца работать в автономном режиме без использования ядерной энергии. Испытания аппарата пройдут на Черном море и в Арктике.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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"В Фонде перспективных исследований развернуты работы по созданию демонстратора сверхавтономного необитаемого подводного аппарата. Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами", - сообщил Интерфакс заместитель гендиректора ФПИ Игорь Денисов.

По его словам, первый образец-демонстратор должен появиться в конце следующего года. Затем на Черном море пройдет эксперимент по преодолению установленного расстояния на Черном море (около двух тысяч километров).

"На третьем этапе мы уже выходим на Север. Тренироваться будем в реальных, относительно "комфортных" условиях, а контрольные эксперименты пройдут в экстремальных", - отметил Игорь Денисов.

Он также сказал, что сейчас разрабатываются и внедряются технологии изготовления двигателей внешнего сгорания, так называемые двигатели Стирлинга. Они работают, в том числе с получением необходимых энергетических составляющих из твердых, либо сжиженных энергоносителей. В перспективе данные двигатели смогут обеспечить сравнимые с ядерной энергетикой мощности, требуемые для обеспечения движения и работы подводного роботизированного аппарата.

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