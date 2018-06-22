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22.06.2018,  
11:57
Текст: Светлана Цыганкова

Секретная подводная лодка США будет иметь плоский дизайн

В СМИ США попали изображения секретной подводной лодки нового поколения, которую разрабатывают в Америке. Отмечается, что субмарина Sub 2000 - радикальный разрыв с предыдущими проектами подлодок США.

Фото: Ильдус Гилязутдинов/ РИА Новости
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В статье журнала Covert Snores отмечается, что перспективная подводная лодка небольшая, двухкорпусная и имеет плоский дизайн. Эксперты отмечают, что он одновременно футуристичен и реален.

Изначально субмарину проектировали как типичную ударную подводную лодку, но потом решили, что Sub 2000 можно использовать и в разведывательных целях. Ее строение позволяет незаметно находиться у побережья неприятеля и перехватывать как электромагнитные передачи, так и размещать внешние приемные устройства. Кроме того, Sub 2000 оснащена и подводными беспилотниками.

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