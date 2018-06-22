Секретная подводная лодка США будет иметь плоский дизайн

New article on the futuristic #USNavy spy #Submarine design that you almost certainly didn't know about. Has double hull and blended sail like #Russia designs. But thoroughly American all the same. https://t.co/6QNsjdaRQE thx @intellipus pic.twitter.com/bPF3UCr74r — H I Sutton (@CovertShores) 20 июня 2018 г.

В СМИ США попали изображения секретной подводной лодки нового поколения, которую разрабатывают в Америке. Отмечается, что субмарина Sub 2000 - радикальный разрыв с предыдущими проектами подлодок США.

В статье журнала Covert Snores отмечается, что перспективная подводная лодка небольшая, двухкорпусная и имеет плоский дизайн. Эксперты отмечают, что он одновременно футуристичен и реален.

Изначально субмарину проектировали как типичную ударную подводную лодку, но потом решили, что Sub 2000 можно использовать и в разведывательных целях. Ее строение позволяет незаметно находиться у побережья неприятеля и перехватывать как электромагнитные передачи, так и размещать внешние приемные устройства. Кроме того, Sub 2000 оснащена и подводными беспилотниками.