У главы аппарата правительства появился новый заместитель

Анатолий Кириенко назначен заместителем руководителя аппарата правительства. Он будет контролировать исполнение поручений и приоритетные проекты.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о новом замглавы аппарата правительства. Им стал Анатолий Кириенко, хорошо знакомый действующему руководителю аппарата Константину Чуйченко по работе в Контрольном управлении президента, где он тоже был его заместителем.

В аппарате правительства, рассказала "РГ" пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, Кириенко будет отвечать за контроль за исполнением поручений и приоритетные проекты.