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22.06.2018,  
10:28
Текст: Светлана Цыганкова

В Китае разработали электродвигатель для рельсотрона

Фото: U.S.Navy/wikipedia Фото: U.S.Navy/wikipedia
Фото: U.S.Navy/wikipedia

В Китайской народной республике разработали электродвигатель для рельсотрона. Его планируют использовать в конструкции рельсотронов и пусковых установках баллистических ракет.

Фото: U.S.Navy/wikipedia
В Китае приступили к испытаниям корабельного рельсотрона

Об этом пишет издание Global Times и отмечает, что электромоторы сегодня широко используются в различных боевых системах. И каждый из них разрабатывается с учетом особенностей эксплуатации и вида войск. Китайские электродвигатели, как утверждается, устойчивы к ударным нагрузкам и защищены от воздействия электромагнитных импульсов. Благодаря этому электромагнитный рельсотрон может стрелять снарядами с невероятной разрушительной скоростью. Он в состоянии достигать более дальних дистанций по сравнению со стандартной артиллерией и поддерживать высокую точность.

Новые электродвигатели оснащены щеточно-коллекторными узлами. Они отвечают за передачу электричества из неподвижной части рельсотрона в подвижную. Работают на постоянном токе. Как утверждают в КНР, несколько образцов новых двигателей уже поставили в военное подразделение. Правда, не сообщается, в какое конкретно.

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