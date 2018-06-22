В Москве экстренно прооперирована актриса Анна Ардова

48-летняя советская и российская актриса и телеведущая Анна Ардова, в первую очередь известная по комедии "Одна на всех", экстренно прооперирована в Москве. Как передает РЕН ТВ, "актрисе провели операцию на почке, связанную с тяжелой болезнью".

Ардова родилась в 1969 году в Москве в актерской семье. Отец - актер и режиссер-мультипликатор Борис Ардов, отчим - актер Игорь Старыгин, дядя - актер Алексей Баталов.

С шестнадцати лет пыталась поступить в театральные ВУЗы и с пятой попытки одолела высоту - поступила в ГИТИС. Который окончила в 1995-м. С того же года - актриса Московского академического театра имени Маяковского.

Кинодебют - телефильм Михаила Козакова 1983 года "Если верить Лопотухину". На протяжении пяти сезонов играла в скетчкоме "Женская лига" на ТНТ. С 2009-го - в скетчкоме "Одна за всех" телеканала "Домашний". Проект стал одним из главных хитов канала, а Ардова получила в 2010-м "ТЭФИ" - за лучшую женскую роль в телесериале.

Помимо названных, на счету Ардовой роли в фильмах и сериалах "Дети Арбата", "Дело о "Мертвых душах", "Солдаты", "Путейцы", "Счастливы вместе", "Высоцкий. Спасибо, что живой".