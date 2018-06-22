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22.06.2018,  
16:56
Текст: Руслан Мельников

В США сравнили сражавшиеся во Вьетнаме МиГ-21 и F-4 Phantom

Американские СМИ проанализировали сильные и слабые стороны двух сверхзвуковых истребителей, участвовавших в боевых действиях в небе над Вьетнамом. Речь идет о советском МиГ-21 и F-4 Phantom, производства США.
Фото: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС Фото: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС
Фото: Сергей Преображенский/Фотохроника ТАСС

The National Interest называет оба истребителя самолетами высшего качества. "Когда эти сверхзвуковые машины встретились в бою, часто решающими факторами были навыки отдельных пилотов и иногда просто удача", - пишет издание. При этом отмечается, что более 40 лет после окончания войны во Вьетнаме продолжались споры об эффективности применения этих самолетов.

Фото: Depositphotos
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Автор публикации обращает внимание на то, что оба самолета могли развить скорость 2 Маха и нести бомбовое вооружение. F-4 Phantom весил почти 19 тонн, а МиГ-21 - меньше 10 тонн. Советский истребитель также отличался меньшим профилем и размахом крыльев. Поэтому силуэт МиГ-21 гораздо труднее было заметить на большом расстоянии.

Также в публикации подчеркивается, что на вооружении МиГ-21 имелись ракеты "воздух-воздух" и пушка калибра 23 миллиметра. Phantom также имел ракетное вооружение, но в первоначальном варианте пушка на F-4 не устанавливалась. По этой причине американский истребитель оказывался в невыгодном положении в бою с МиГ-21 и другими истребителями советского и китайского производства, но поздние модели F-4 оснащались 20-миллиметровой пушкой.

"МиГ-21 считался более маневренным, а Phantom был хорошо вооружен ракетами и стал более смертоносным с добавлением пушки. МиГ-21 создавался как ближний перехватчик, а Phantom - как самолет дальнего радиуса действия", - резюмирует The National Interest. Также в публикации отмечается, что и МиГ-21, и F-4 Phantom до сих пор несут службу в некоторых странах.

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