ВЦИОМ опубликовал результаты последнего опроса

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу опубликовал результаты последнего опроса о рейтинге доверия политикам, оценки деятельности государственных и общественных институтов, а также рейтинг парламентских партий.

Согласно данным социологов, оценки работы правительства России и премьер-министра в середине июня составили 44,7% и 38,5% соответственно. Уровень одобрения деятельности президента по среднему значению за последнюю неделю - 72,1%. Госдуме и Совету Федерации доверяют, по данным за май, 47,2% и 50,7% россиян.

В рейтинге доверия политикам по среднему за неделю с 11 по 17 июня показатель Владимира Путина составляет 42,0%. Вторую и третью позицию по-прежнему занимают министр обороны Сергея Шойгу (16,7%) и глава МИД Сергей Лавров (13,7%). Лидером по недоверию остается Владимир Жириновский: около трети респондентов (30,3%) не доверили бы ему решение важных государственных вопросов.

Среди парламентских партий лидером по уровню доверия остается "Единая Россия" - по данным 11-17 июня ее рейтинг составил 45,9%. КПРФ доверяют 11,8% респондентов, ЛДПР - 9,5%, "Справедливой России" - 4,9%.

Рейтинги составляются путем ежедневного опроса 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает следующих величин: для данных, собранных в течение одного дня (1000 респондентов) - 3,2%, для данных, собранных в течение 3 дней (3000 респондентов) - 1,8%.