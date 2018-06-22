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Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором

Новость 22.06.2018, 18:30 | Текст: Генри Достоевский

Цифровое прорицание и попирание прав влюбленных андроидов - в невероятно спойлерном дублированном трейлере мелодраматичного сайфая "Зои".

Режиссером ленты стал Дрейк Доремус ("Как сумасшедший", "Равные"), собаку съевший на теме изучения футуристичной любви, а сценарий написал Ричард Гринберг ("Падение", "Красота внутри").

Фото: kinopoisk.ru
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Двое влюбленных друг в друга ученых, настроенных на научную революцию, пытаются совершить прорыв в своей области. И вот однажды им это удается, но за столь серьезной победой следует расплата.

Первоначально вместо МакГрегора главную роль должен был сыграть Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура").

В главных ролях: Леа Сейду, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Рашида Джонс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто и Кристина Агилера.

Премьера в РФ намечена на 19 июля.

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