Вышел трейлер киберпанка "Зои" с Юэном МакГрегором

Цифровое прорицание и попирание прав влюбленных андроидов - в невероятно спойлерном дублированном трейлере мелодраматичного сайфая "Зои".

Режиссером ленты стал Дрейк Доремус ("Как сумасшедший", "Равные"), собаку съевший на теме изучения футуристичной любви, а сценарий написал Ричард Гринберг ("Падение", "Красота внутри").

Двое влюбленных друг в друга ученых, настроенных на научную революцию, пытаются совершить прорыв в своей области. И вот однажды им это удается, но за столь серьезной победой следует расплата.

Первоначально вместо МакГрегора главную роль должен был сыграть Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура").

В главных ролях: Леа Сейду, Юэн МакГрегор, Тео Джеймс, Рашида Джонс, Мэттью Грей Гублер, Миранда Отто и Кристина Агилера.

Премьера в РФ намечена на 19 июля.