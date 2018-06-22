Ученые выяснили, в каком возрасте лишний вес защищает от рака

Если у женщин в постменопаузе избыточный вес увеличивает риск развития рака груди, то у представительниц слабого пола в возрасте до 55 лет более высокий индекс массы тела снижает вероятность появления онкологии на 12-23%, выяснили специалисты из Университета Северной Каролины.

Тенденцию продемонстрировали исследования с участием более 750 тысяч женщин, передает Eurekalert.

Наибольшее снижение риска онкологии при избыточном весе было зафиксировано у людей в возрасте от 18 до 24 лет - на 23%. В следующие десять лет полнота уже связана с 15%-м уменьшением риска. В возрасте от 35 до 44 лет это уже 13%. И 12% - у женщин 45-54 лет.

Такую закономерность исследователи объяснили "поведением" гормона эстрогена у молодых женщин и дам среднего возраста.

- Это не является основанием для того, чтобы попытаться набрать вес для предотвращения онкологии. Да, полные женщины имеют более низкий общий риск появления рака молочной железы, но есть также много преимуществ для поддержания нормального веса, которые следует учитывать, - говорит исследователь Хейзел Николс.

Кстати

Специалисты эпидемиологической клиники при Орхусском университете (Дания) заявили, что страдающие от ожирения пациенты имеют в два раза больше шансов выжить после госпитализации с какой-либо инфекцией по сравнению с теми, кто не имеет избыточный вес.