Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Франции, Сироткин стал 19-м

Во Франции завершилась квалификация очередного этапа "Формулы-1". Лучший результат показал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Время действующего чемпиона мира составило 1:30,029 секунды. Второе место занял еще один гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас с результатом 1:30,147, а замкнул тройку Себастьян Феттель из "Феррари" - 1:30, 400.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин не пробился во второй сегмент квалификации и показал лишь 19-е время - 1:33,636. Впрочем, он опередил своего партнера по команде канадца Лэнса Стролла, который прошел свой быстрейший круг со временем 1:33,729 и будет стартовать с 20-й позиции.

Гонка Гран-при Франции состоится в воскресенье 24 июня. Старт запланирован на 17:10 по московскому времени.