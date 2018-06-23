Озвучена дата выхода беспроводной зарядки Apple AirPower

Ожидаемый многими пользователями гаджет - беспроводная зарядка от Apple, AirPower, выйдет с опозданием.

Устройство может одновременно заряжать iPhone, Apple Watch и AirPods, причем, вне зависимости от того, как они лежат на "коврике". Как уточняет Bloomberg, именно это вызвало сложности с запуском AirPower в массовое производство.

В зарядке имеется масса компонентов для того, чтобы работать сразу с разными гаджетами. Кроме того, AirPower будет иметь пользовательский чип Apple, работающий с упрощенной версией iOS для управления питанием и сопряжения с заряжаемыми устройствами.

В итоге, скорее всего, Apple представит AirPower не ранее сентября.