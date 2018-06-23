Названы возможные причины падения самолета в Воронежской области

Следователи выдвинули две основные версии ЧП, в результате которого в Петропавловском районе погиб пилот легкомоторного "Бекаса".

По мнению специалистов, самолет мог рухнуть из-за ошибки в управлении или технической неисправности. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. На месте происшествия идет доследственная проверка, опрашивают организаторов полета.

Напомним, крушение произошло на юге Воронежской области в субботу 23 июня - около пяти утра. По предварительным данным, самолет был задействован для агрохимических работ. Пилот погиб, других жертв и разрушений на земле нет.