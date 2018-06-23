На Камчатке пропал пятилетний мальчик

В селе Карымай Усть-Большерецкого района Камчатки вторые сутки ищут пропавшего пятилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России, в поисках задействованы спасатели, пожарные, полицейские, военные, волонтеры - в общей сложности 110 человек. У спасателей есть беспилотник, с помощью которого они осматривают местность, задействован также кинологический расчет.

По оперативным данным, ребенок исчез вчера днем - вышел погулять из дома бабушки и дедушки, но обратно не вернулся. Последний раз местные жители видели его около 14 часов.

Поиски, осложняющиеся проливным дождем и сильным ветром, шли всю ночь и продолжаются до сих пор. Результатов пока нет.

В свою очередь, региональный СКР заявил о начале проверки по факту безвестного исчезновения ребенка. Как отмечает ведомство, установлено, что мальчик страдает аутизмом и легко может заблудиться в лесу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.