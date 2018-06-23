В Томске возбудили дело после гибели двух человек при пожаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек при пожаре в бывшем общежитии на улице Ивана Черных в городе Томске.

- Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьей 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", -сообщил "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Егор Рыжов. - В настоящее время назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели, проводится комплекс следственных действий.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Очаг возгорания был обнаружен в одной из комнат на девятом этаже дома. Предположительно, кто-то из жильцов курил в постели.

Напомним, сегодня ночью крупный пожар произошел в девятиэтажном здании бывшего общежития. До приезда экстренных служб два человека выпрыгнули вниз из окон - спасаясь от огня. Женщина скончалась от полученных травм, а мужчине удалось выжить. Очевидцы случившегося расстелили баннер, что смягчило удар. Пострадавший находится в реанимации.

Тело еще одного погибшего было обнаружено во время тушения в одной из горевших комнат.

Пожарные спасли из задымленных коридоров и комнат 14 человек - по лестничным маршам и автолестницам.