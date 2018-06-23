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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Видео: полчища бабочек "атаковали" жителей Новосибирска

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Новосибирске наблюдается настоящее нашествие бабочек-боярышниц. Тысячи чешуекрылых насекомых заполонили город.

Фото: depositphotos.com
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Благодаря теплой погоде бабочки-боярышницы активно размножаются, пугают дачников и радуют детей. Новосибирцы выкладывают видео и фотографии необычного явления в социальные сети. Наибольшие скопления насекомых можно встретить возле луж, на обочинах дорог и у водоемов.

Аналогичное нашествие боярышниц в Новосибирске отмечалось в прошлом году. Тогда пик активности бабочек в городе продлился около недели.

Подобные всплески численности боярышницы происходят циклично, с периодичностью в 6 или 7 лет. Для человека бабочки не представляют никакой опасности. Однако они активно откладывают яйца на яблоне, черемухе, боярышнике и других плодовых деревьях и кустарниках. А вылупившиеся из них гусеницы поедают листву и могут погубить урожай.

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