Видео: В Тюмени нетрезвая покупательница избила кассира курицей

В Тюмени пьяная покупательница избила кассира супермаркета курицей из-за того, что птица была не охлажденной, а замороженной. Сотрудницу магазина госпитализировали с сотрясением мозга.

Происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как после непродолжительного спора с кассиром посетительница набрасывается на оппонентку.

В результате работница супермаркета получила несколько ударов по голове. Но на этом нападавшая не успокоилась и принялась душить кассира. В итоге последняя оказывается на полу без сознания.

Как сообщает РИА Новости, пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.