В Ингушетии два человека погибли в ДТП

В Ингушетии на дороге Карабулак-Плиево в ДТП погибли два человека.

Как сообщает Интерфакс, авария произошла с участием иномарки и автомобиля отечественного производства. Машины столкнулись примерно в 17:50 по мск.

В дорожно-транспортном происшествии погибли два человека, находившиеся в салоне отечественной машины. Водитель внедорожника доставлен в больницу с различными травмами. Сейчас ему оказывают помощь врачи.

На месте аварии сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства ДТП.