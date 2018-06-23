Видео: Спецназ провел танковую атаку на учениях "Славянское братство"

На военном полигоне "Раевский" под Новороссийском прошел первый этап учений "Славянское братство-2018", в котором приняли участие десантники и спецподразделения России, Белоруссии и Сербии. В маневрах были задействованы более тысячи человек и 150 единиц техники, в том числе танки Т-72, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4М, вертолеты Ми-8 "Терминатор". Корреспонденты "РГ" побывали на месте событий и увидели, как проходят международные учения.

В рамках этого этапа маневров войска коалиции России, Белоруссии и Сербии должны были атаковать территорию, занятую по легенде, незаконными вооруженными формированиями и разгромить противника.

-Особенностью проходящих учений является участие в них танковой роты седьмой гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии ВДВ, базирующейся в Новороссийске, - рассказал руководитель учений "Славянское братство -2018" генерал-лейтенант Александр Вязников. - Раньше у десантников не было на вооружении такой техники. Очень важно отметить увеличение масштаба учений. Прежде это были маневры батальонного уровня, а сейчас можно говорить о полковой тактической группе. Мы называем ее коалиционной тактической группой, так как в нее входят подразделения других государств.

Таким образом, эти учения стали самыми масштабными за всю четырехлетнюю историю проведения "Славянского братства". Со стороны России в них принял участие усиленный десантно-штурмовой батальон горного соединения Воздушно-десантных войск (около 700 человек), от Республики Беларусь - парашютно-десантный батальон (около 250 человек). Вооруженные силы Республики Сербия были представлены ротой спецназа (около 50 человек).

Корреспондентам "РГ" удалось оказаться на передовой учений - в самом центре событий и благодаря этому почти что превратиться в участников маневров.

По всему фронту от края до края была видна военная техника - танки Т-72, боевые машины десанта БМД-2 и БМД-4. Все ждали сигнала начала атаки.

Потом вдруг солдаты и офицеры стали смотреть в небо: высоко как раз над нашими позициями кружила огромная стая орлов или коршунов, широко расправив крылья. По крайней мере, так казалось. Но через пару мгновений, немного присмотревшись, можно было понять, что эти "птицы" на самом деле оказались десантниками, которые стремительно приближались к земле, спускаясь на парашютах. Такие же группы десанта были выброшены и на других участках передовой. Но купола их "крыльев" отличались по цвету - кроме российских здесь выделялись белорусские и сербские военные.

- Все, сейчас начнется, - сказал механик-водитель одной из находящихся в засаде БМД-2 Роман Федоров, возле которой находились корреспонденты "РГ". - Отходите, сейчас пойдем в атаку. Мы на этой машине по пересеченной можем двигаться на скорости до 70 километров в час. Но посмотрим, как получится.

Пехотинцы начали быстро забираться в БМД. Стоявший метрах в 20-ти танк Т-72 слегка повертел башней, словно осматриваясь, и дал газу, но пока еще оставаясь на месте. В этот момент что-то гулко охнуло на соседнем холме и небольшая возвышенность впереди, которую по легенде учений заняли боевики, расцвела взрывом. А затем еще и еще.

- Это артиллерия бьет, поддерживает огнем, - пояснил сопровождавший нас офицер.

Танки и БМД, которые стояли рядом, взревели и ринулись в атаку, давая на ходу оглушительные залпы, от которых все вокруг потонуло в облаках дыма и столпах пыли.

От грохота выстрелов на тебе вздрагивает одежда и закладывает уши. Впереди - стрекотание пулеметных очередей, в небе кружат вертолеты, и все это время от времени перекрывается гулкими "охами" танковых орудий. Вот так выглядят военные маневры на передовой.

Активная стрельба продолжалась около получаса, потом часть танков и БМД вернулась на свои позиции, зато их на переднем крае сменила свежая бронетехника и пехота. Спустя время, территория, занятая по легенде учений незаконными бандформированиями, была освобождена, а потенциальный противник - успешно уничтожен.

- Мы провели комплексное занятие по допуску подразделений к маневрам (1-й этап учений). Все цели, которые ставились во время проведения этого занятия достигнуты и войска готовы к полевым выходам, - рассказал руководитель совместных учений "Славянское братство -2018" генерал-лейтенант Александр Вязников на пресс-брифинге, посвященном началу международных маневров. - Во время учений мы применяем всю новейшую военную технику, которая поступает в российскую армию. Это БМД-4М (боевые машины десанта) комплексы беспилитных летательных аппаратов и артиллерийской разведки, инженерные машины.

Белорусские коллеги также поделились своими впечатлениями от учений.

- Для участия в учениях "Славянское братство-2018" на полигон "Раевский" прибыл 317 отдельный гвардейский парашютно-десантный батальон 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, - отметил заместитель руководителя учений от Республики Беларусь полковник Александр Безобразов. - Российская сторона обеспечила нам все необходимые бытовые условия и каких-то замечаний по этой части найти просто невозможно. Наш батальон прибыл в штатной численности, в том числе мы привезли свою технику. Подготовка, которую мы проходим здесь, очень пригодится нашим военнослужащим, поскольку такой местности, как в "Раевском" в Республике Беларусь нет.

Представитель Сербии на маневрах, заместитель руководителя учений полковник Синша Сташевич, отметил высокую слаженность подразделений коалиции и подчеркнул, что совместные боевые действия помогают обмениваться опытом и повышать профессионализм военных.

Активная фаза учений "Славянское братство - 2018" начнется на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае 26 июня и продлится до 28 числа этого месяца.

Напомним, что учения "Славянское братство" проводятся уже четвертый год: сначала они состоялись в Сербии, потом в России, затем, в 2017 году - на белорусском полигоне "Брестский". Ранее в Минобороны России сообщали, что всего в этом году российские военные планируют провести четыре учения с силами специальных операций Республики Беларусь.