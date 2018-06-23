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СМИ: отец Майкла Джексона умирает от последней стадии рака

Новость 23.06.2018, 15:50 | Текст: Олег Усков

89-летний Джозеф Уолтер "Джо" Джексон, отец Майкла Джексона и менеджер коллектива The Jackson 5, семейного предприятия, из которого Майкл начал свой триумфальный творческий путь, госпитализирован в США.

Как сообщает TMZ, у мужчины - терминальная стадия рака.

По словам источника ресурса в семье Джексонов, Джо долгое время сражался с болезнью, но недуг берет верх.

Уточнено, что дети и внуки Джозефа то и дело навещают патриарха в госпитале, у его постели дежурит супруга - Кэтрин.

Сколько именно осталось Джексону - не оглашается, но, как заверил источник, никакой надежды нет.

Легендарный коллектив The Jackson 5 (ранее - The Jackson Brothers) был создан Джо Джексоном из его сыновей, в основной состав вошли Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл. Группа управлялась тяжелой рукой. И позднее Майкл неоднократно признавался, что отец терроризировал его и непрерывно морально и физически унижал. При этом признавая, что воспитание в строгости и дисциплине впоследствии немало помогло ему в карьере.

Майкл Джозеф Джексон скончался 25 июня 2009 года в возрасте пятидесяти лет.

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