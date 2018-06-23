СМИ сообщили об интересе к Акинфееву со стороны итальянского клуба

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Александр Головин, как известно, уже одной ногой в "Ювентусе". А вслед за ним уехать в Италию может его одноклубник, голкипер Игорь Акинфеев. Правда, интерес к нему проявляет другой клуб с Апеннин - "Наполи".

Как утверждают местные СМИ, неаполитанцы проявляют живой интерес к российскому вратарю. Правда, они якобы рассматривают кандидатуры Альфонса Ареоля из "ПСЖ" и Алекса Мерета из "Удинезе". Какие условия могут предложить Акинфееву, не сообщается.

Вместе с тем не приходится сомневаться, что "Наполи" рассчитывает усилить вратарскую линию. Пепе Рейна ушел в "Милан", и теперь клубу нужен новый голкипер высокого уровня. Станет ли им Акинфеев, вероятно, мы узнаем в течение этого лета.

Уже не один год СМИ периодически сообщают о возможном отъезде Игоря в Европу - в свое время речь шла даже о "Манчестер Юнайтед". Но воспитанник ЦСКА Акинфеев по-прежнему верен своему клубу, за основу которого выступает с 2003 года. Его действующий контракт с армейцами рассчитан до 2019 года.