Сотрудник Netflix оскорбил афроамериканцев

Исполнительный директор по коммуникациям Netflix Джонатан Фридланд оскорблял афроамериканцев во время своих встреч с другими сотрудниками. За использования им слова на букву "н"("n-word") Фридланд был уволен.

Как отметил директор и основатель компании Рид Хастингс, подобное поведение не соответствует ценностям компании, передает РИА Новости. Между тем Фридланд извинился за случившееся и отметил, что один из данных случаев был связан с обсуждением слов, которые добавляют "оскорбления в комедию".

Фриланд проработал в компании Netflix около семи лет.