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23.06.2018,  
14:20
Текст: Руслан Мельников

Видео из танка: Т-90А уничтожает террористов в Сирии

В интернете появилось видео стрельбы из танка Т-90А, который наносит удары по боевикам в Сирии в районе Ладжат. Cъемки ведутся непосредственно из танка от "первого лица". Поэтому зритель получает возможность почувствовать, что значит находиться в воюющей машине.

Под шум работающего танка и переговоры экипажа демонстрируется стрельба из пушки, за результатами которой можно наблюдать через прицел. Сначала орудие наводится на позиции боевиков, затем раздается выстрел. В башне ощущается сильная отдача и на какое-то время дым от выстрела закрывает обзор, затем становится видно место попадания снаряда.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Всего было произведено четыре выстрела, после чего танкисты на всякий случай еще раз осмотрели местность, но видимо не нашли подходящей цели.

Как говорится в пояснении к видео, неизвестно, когда именно было снято это видео, но сообщается, что в районе Ладжат, расположенном в южной сирийской провинции Дераа, в июне происходили бои с террористами. Также сообщается, что на юг Сирии сирийская армия перебросила российские танки Т-90А.

Т-90А выпускается с 2004 года. Он имеет двигатель мощностью 1000 лошадиных сил и снабжен улучшенным тепловизорным оборудованием. На танке установлена сварная башня повышенной стойкости.

Боевая масса Т-90А составляет 46,5 тонны, в экипаж входят три человека. Танк способен разгоняться до 70 километров в час на шоссе. На вооружении имеются гладкоствольная 125-миллиметровая пушка, пулеметы НСВТ или Корд 12,7-мм и ПКТ 7,62-мм, а также комплекс "Рефлекс-М".

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