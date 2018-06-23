Витсель надеется, что в следующем сезоне чемпионом России станет "Зенит"

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, ранее выступавший за "Зенит" из Санкт-Петербурга, после матча с Тунисом (5:2) ответил на несколько вопросов, в том числе о петербургском клубе.

- Надеюсь, в следующем сезоне чемпионом России станет "Зенит", - отметил Витсель.

Напомним, в этом сезоне клуб из Петербурга стал только пятым. В составе "Зенита" Аксель становился чемпионом России в сезоне 2014/15, а в прошлом году перешел в китайский "Тяньцзинь", за который выступает и сейчас.

По неофициальной информации, за трансфер Витселя "Зенит" получил 7 млн. евро. При этом в 2012 году игрок был приобретен у "Бенфики" примерно за 40 млн. евро.