Владимир Познер принял участие в народных чтениях Тургенева

"Читаем Тургенева" - совместный проект "Российской газеты" и Государственного музея А.С.Пушкина. Мы создаем народную видеокнигу "Ася" и читаем самую пронзительную историю о несбывшейся любви: "У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем".

К чтениям "Аси" уже присоединился известный телеведущий Владимир Познер.

Также среди участников проекта известные актеры, политики, музыканты, врачи, учителя, школьники, студенты. В книгу войдут чтения Сергея Чонишвили, Нелли Уваровой, Дмитрия Борисова и многих других.

Подробно о проекте читайте на сайте ГодЛитературы.РФ

НАВИГАТОР

Присоединиться к чтениям можете и вы. Для этого нужно выбрать один из девяти предложенных нами отрывков, записать свое чтение на камеру (хотя бы на камеру смартфона - только, пожалуйста, держите его горизонтально!) и прислать на адрес konkurs@godliteratury.ru в виде ссылки на любой файлообменник (в теме письма не забудьте указать "Читаем Тургенева", а в самом письме обязательно напишите ФИО и место жительства чтеца).

Смотрите, слушайте, присоединяйтесь. В прошлом году мы создали нашу первую видеокнигу "Читаем Онегина", теперь черед за Тургеневым, 200-летие со дня рождения которого мы будем отмечать в ноябре этого года.