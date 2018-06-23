Вышел трейлер нового брутального боевика с Брюсом Уиллисом

"Крепкому орешку", лауреату "Золотого глобуса" Брюсу Уиллису 63 года, его актерская фильмография давно перевалила за сто пунктов, и нет никаких признаков того, что он намерен останавливаться.

30 августа в российский прокат выходит картина "Расправа" (Reprisal) - боевик с жестким, "взрослым" рейтингом R и Брюсом в одной из главных ролей. Вторая - у Фрэнка Грилло (антиутопическая серия "Судная ночь").

В центре истории - банковский клерк Джейкоб (Грилло) и его сосед, бывший коп Джеймс (Уиллис), силовыми методами противостоящие злым людям, желающим Джейкобу и его семье зла. Причем драма выходит на особо кровавый уровень, когда подонки похищают жену и дочь клерка.

Постановщик - Брайан Миллер ("Дом восходящего солнца" с Батистой, "Изгой", "Добро пожаловать в рай" - с все тем же Уиллисом). Сценарий написал дебютант Брюс Хэммонс. Композитор - Соня Белоусова.

В других ролях: Джонатон Шек ("Поколение игры Doom"), Оливия Калпо ("Красотка на всю голову"), Тайлер Олсон ("Теория большого взрыва").