Жертвами ливней на юго-западе Китая стали 2 человека

В результате сильных дождей в китайской провинции Юньнань погибли два человека, еще более шести пострадали. Ливни размыли около 10 километров дорог, вызвали порядка 100 оползней.

Спасатели помогают выбраться местным жителям из наиболее пострадавших районов - это город Чжаотун, а также населенные пункты Лаодянь, Машу и Чунси. Власти подсчитывают ущерб, нанесенный сельскому хозяйству.

По предварительным данным, речь идет о сумме почти 8 миллионов юаней (1,2 миллиона долларов).

В министерстве гражданской администрации КНР сообщили, что в первом квартале этого года стихийные бедствия унесли жизни 53 человек, еще двое пропали без вести. Общее число пострадавших превысило 12 миллионов человек, пишет ТАСС.