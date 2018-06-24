Видео: Звезды сериала "Игра престолов" поженились

Звезды сериала "Игра престолов" Роуз Лесли и Кит Харингтон, исполнившие роли Джона Сноу и Игритт, поженились в Шотландии. На свадьбе присутствовали и их коллеги - актеры Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж и другие.

Бывшие партнеры по сериалу провели церемонию в старинной церкви Рейн в Абердиншире, находящейся во владении древнего шотландского клана Лесли, передает РИА Новости. Отец актрисы Себастьян Лесли, надевший на свадьбу килт, является владельцем замка Уордхилл XV века.

Невеста шла к алтарю в белоснежном кружевном платье с длинной фатой, а "Джон Сноу" выбрал классический смокинг. Конверты с пригласительными, что получили двести гостей торжества, были украшены коллекционными марками на тему "Игры престолов". Перед свадьбой пара приобрела себе за 1,75 миллиона фунтов стерлингов небольшой замок на востоке Англии.

Пара начала встречаться в 2012 году, в прошлом году Кит и Роуз официально объявили о помолвке.