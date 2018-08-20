МВД начало проверку после задержания пьяного туриста в Домодедово

После задержания пьяного жителя Мытищ в аэропорту Домодедово началась служебная проверка. Руководство управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу оценит, правомерно ли действовали полицейские.

Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Полицейские задержали 44-летнего мужчину. В ожидании вылета в Симферополь он напился, начал вести себя вызывающе и громко материться. Дежурившие в аэропорту полицейские потребовали у него документы для проверки. В какой-то момент турист выхватил документ у полицейского и обругал его. Полицейские предложили следовать за ними в дежурную часть, но мужчина не подчинился. Тогда патрульные жестко скрутили дебошира и заковали его в наручники. Кадры задержания очевидцы выложили в Сеть.

В итоге на жителя Мытищ составили административный протокол о мелком хулиганстве и неподчинению представителю власти - часть 2 статьи 20.1 КоАП. Московское межрегиональное следственное управление на транспорте начало проверку. Сотрудники СК дадут оценку действиям всех участников инцидента.