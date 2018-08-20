Полиция нашла в Парке Горького сбежавшую из дома девушку

В Москве 14-летняя девушка, ушедшая из дома больше недели назад, найдена полицейскими в Парке Горького.

Розыск подростка начался 13 августа, когда в правоохранительные органы обратилась ее мать, работник кондитерской фабрики. Она сообщила, что поссорилась с дочерью 10 августа, после чего та пропала из дома.

"В ходе розыска вечером 19 августа пропавшую нашли в Парке Горького целой и невредимой", - передает агентство "Москва" слова источника в полиции.

Как выяснилось, это не первая попытка девушки убежать из семьи. Однако ранее она всегда возвращалась домой сама.