В Башкирии вынесли приговор по делу о гибели 12 человек при пожаре

К девяти годам колонии общего режима приговорил суд учредителя реабилитационного центра в Стерлитамаке. Он признан виновным в гибели 12 человек, которые проходили в его центре "Содействие" реабилитацию.

- Будучи учредителем и руководителем организации, обвиняемый арендовал дом для лиц с алкогольной и наркозависимостью. Эти люди проходили трудотерапию и отдавали 30 процентов заработка руководителю, который не позаботился об элементарных правилах пожарной безопасности, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

Дом на ночь запирался на ключ, при этом второго эвакуационного пути не было. На окнах стояли решетки, пожарная сигнализация отсутствовала. В итоге в ночь на 15 марта 2016 года, когда в доме начался пожар, люди не смогли выбраться и погибли от отравления углекислым газом.

Обвиняемый свою вину не признал, пытался отрицать причастность к организации центра реабилитации.