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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Севастополе насчитали 120 оползневых участков

Текст: Илья Изотов (Севастополь)

В Севастополе после обрушения строений в садовых товариществах "Парус" и "Лесовод" между мысом Толстый и пляжем Учкуевка выявлены многочисленные факты использования земельных участков с нарушением их целевого назначения - вместо дачных домов собственники возвели мини-гостиницы. Об этом сообщил и.о. заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук на аппаратном совещании.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю
В Севастополе под угрозой обрушения оказались более 30 частных домов

- Большинство зданий построены в особо опасной и водоохранной зонах, - констатировал Татарчук. - К примеру, упавшая двухэтажная баня располагалась за границей отведенного земельного участка и не имела системы канализования. Другой садовод также расширил свой участок до самого обрыва, где в нарушение всех строительных норм возводил второй дом, забуривая сваи в грунт. Последствия нам известны.

В Севастополе после крушения двух строений в пропасть уже насчитали 120 подобных оползневых участков. Судьбу расположенных на них зданий решат контрольно-надзорные и правоохранительные органы. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил завтра на заседании комиссии по предупреждению повторно обсудить вопрос ликвидации последствий оползня и выработать алгоритм дальнейших действий.

- Долгое время надзорная деятельность, в том числе со стороны прокуратуры, отвечающей за соблюдение природоохранного и земельного законодательства, не осуществлялась должным образом, что и привело к такого рода последствиям, - считает Овсянников. - Прошу прокуратуру объяснить свои действия и включится в работу комиссии по ЧС, чтобы не только устранять последствия, но и предотвратить подобные случаи в дальнейшем.

Напомним, 30 июля на территории садового товарищества "Парус" из-за оползня произошло обрушение двух хозпостроек, 31 июля случился повторный обвал грунта. По мнению специалистов, угроза дальнейшего движения грунта на территории "Паруса" и "Лесовода" до сих пор сохраняется. Главному управлению природных ресурсов и экологии Севастополя поручено дать оценку и прогноз экзогенного процесса. Также будет определено фактическое количество людей, проживающих на территории товариществ.

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