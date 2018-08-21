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21.08.2018 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Роспотребнадзор начал расследование после ЧП в Котельниках

Текст: Сергей Бабкин

Подмосковное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование после массового отравления рабочих в Котельниках. Санитарные врачи выехали в строительный городок, где жили монтажники, и обследуют всех, кто контактировал с больными.

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Ранее "РГ" сообщала, что в Котельниках отравились более 30 рабочих, занятых на стройке крупного жилищного комплекса. Как заявили в Роспотребнадзоре, у больных диагностирована острая кишечная инфекция. Один из рабочих скончался еще до приезда "скорой помощи". Более 20 человек были госпитализированы, двое отказались от стационарного лечения. По одной из версий, строители могли отравиться готовой привозной едой.

Сейчас в зданиях, где живут рабочие, проводится дезинфекция. В ходе расследования будет установлена точная причина ЧП.

Происшествия Правительство Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
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