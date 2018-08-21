У станции метро "Воробьевы горы" перевернулся автокран. Никто не пострадал.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ЧП произошло около 18:00 на территории "Лужников". Кран упал, задел метромост и завалился на бок.

Происшествие не повлияло на движение в метро. Об этом сообщается в официальном Twitter "подземки".