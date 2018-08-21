У станции метро "Воробьевы горы" перевернулся автокран. Никто не пострадал.
Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ЧП произошло около 18:00 на территории "Лужников". Кран упал, задел метромост и завалился на бок.
Происшествие не повлияло на движение в метро. Об этом сообщается в официальном Twitter "подземки".
Около станции #мосметро «Воробьёвы горы» перевернулся автокран сторонней организации. В результате происшествия никто не пострадал. Движение по всем линиям метро осуществляется штатно.— Московское метро (@MetroOperativno) 21 августа 2018 г.