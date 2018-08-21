В метро Москвы прокомментировали инцидент у станции "Воробьевы горы"

В столичном метрополитене прокомментировали ЧП с опрокидыванием подъемного крана около станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе метрополитена, в 18:00 опрокинулся автокран сторонней организации и повредил отделку фасада северного вестибюля. Никто не прострадал, метрополитен работает в штатном режиме.

В пресс-службе подчеркивают, что автокран не принадлежит Московскому метрополитену. Сейчас устанавливается владелец техники. Будет оценен ущерб, причиненный в результате опрокидывания, затем метрополитен потребует компенсацию.