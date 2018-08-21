Под Омском братья-школьники вытащили из огня двух детей

Омские спасатели наградят братьев Любимовых за героический поступок. Рискуя жизнью, школьники спасли во время пожара маленьких детей.

Июньским днем в селе Юрьево Кормиловского района Омской области вспыхнул пожар. Загорелась квартира в частном доме на двух хозяев.

В это время 11-летний Денис и 12-летний Андрей Любимовы шли к сельской остановке общественного транспорта встречать маму. Мальчики услышали сильный треск, обернулись и увидели клубы дыма. Братья тут же бросились к горящему дому. В окне металась женщина с маленьким ребенком на руках. Путь через дверь был отрезан огнем.

- Медлить было нельзя, - вспоминают школьники.

Андрей выбил окно и достал из квартиры двухгодовалую малышку, а Денис в это время спас ее шестилетнего брата.

Когда на место происшествия прибыли первые подразделения МЧС, дом уже был полностью охвачен огнем. По словам пожарных, счет шел на секунды. Если бы не школьники - попавших в беду малышей могли бы не спасти.

- Дениса и Андрея Любимовых можно назвать настоящими героями, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Благодаря их мужеству, решительности и смелости дети остались живы.

Как выяснилось, братья сами пострадали во время пожара - обожгли ноги.

- Я горжусь сыновьями, - говорит их мама Надежда. - Мальчишки растут настоящими мужчинами, готовы прийти на помощь в любую минуту.

Сейчас в региональном управлении МЧС готовят материалы для награждения Дениса и Андрея Любимовых благодарственными грамотами. Братья также могут стать лауреатами всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в номинации "Дети-герои".