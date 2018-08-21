В ДТП в Ингушетии погиб один человек и трое пострадали

В сельском поселении Сагопши Ингушетии 29-летний житель Малгобека сбил на машине ВАЗ-2115 32-летнюю местную жительницу, находившуюся у обочины проезжей части. В результате нанесенных травм она скончалась на месте происшествия.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в автомобиле находились 30-летняя супруга водителя и его дети в возрасте трех и пяти лет. Они получили различные телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

Полицейские выясняют причины совершения дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации автомобилист значительно превысил установленный скоростной режим.

Медицинское исследование показало, что в момент аварии водитель был нетрезв. Более того, при проверке по базе данных установлено, что удостоверение, подтверждающее право управления машиной, ему не выдавали.