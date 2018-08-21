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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ДТП в Ингушетии погиб один человек и трое пострадали

Текст: Роман Мерзляков (Магас)
Фото: пресс-служба МВД по Ингушетии Фото: пресс-служба МВД по Ингушетии
Фото: пресс-служба МВД по Ингушетии

В сельском поселении Сагопши Ингушетии 29-летний житель Малгобека сбил на машине ВАЗ-2115 32-летнюю местную жительницу, находившуюся у обочины проезжей части. В результате нанесенных травм она скончалась на месте происшествия.

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Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в автомобиле находились 30-летняя супруга водителя и его дети в возрасте трех и пяти лет. Они получили различные телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы в Малгобекскую центральную районную больницу.

Полицейские выясняют причины совершения дорожно-транспортного происшествия. По предварительной информации автомобилист значительно превысил установленный скоростной режим.

Медицинское исследование показало, что в момент аварии водитель был нетрезв. Более того, при проверке по базе данных установлено, что удостоверение, подтверждающее право управления машиной, ему не выдавали.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия
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