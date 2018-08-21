Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву

Уникальная посадка пассажирского лайнера Ту-124 на реку Неву 21 августа 1963 года - ровно 55 лет назад - не раскручена в СМИ и тем более кино так, как "Чудо на Гудзоне" в 2009-м. Но в отличие от американского случая в Ленинграде удалось избежать ранений пассажиров.

Как рассказал "Газете.ru" один из очевидцев необычного происшествия писатель Юрий Туйск, сам самолет, летевший из Таллина в Москву с 6 членами экипажа и 45 пассажирами, получил сильные повреждения.

"Его основные стойки шасси срезало, а крыло от удара отделилось от центроплана и ходило туда-сюда на 30 градусов", - вспомнил он. При этом Туйск подчеркнул крепость конструкции Ту-124, которую доказал "сильный гидроудар, который самолет выдержал на скорости 300 километров час". По словам писателя, у конструктора Туполева позже состоялся торжественный банкет в честь успешной посадки лайнера на воду.

Туйск отметил, что самолет пролежал у берега три дня. Все это время место приводнения было оцеплено, милиционеры не позволяли ленинградцам даже делать фотографии.

Как выяснилось позже, причиной посадки Ту-124 на воду стало заклинивание передней стойки шасси, поскольку при взлете лайнер потерял шаровой болт. Вернуть воздушное судно в Таллин было нельзя из-за тумана, поэтому диспетчеры направили его в Ленинград на грунтовую полосу аэропорта Пулково. Однако во время выработки топлива у самолета поочередно отказали оба двигателя - из-за неожиданно закончившегося керосина (расходометр дал неверные показания), и экипаж, понимая, что не сможет дотянуть до ВПП, принял решение "идти на Неву".

В итоге пилоту Виктору Мостовому удалось приводнить лайнер недалеко от Финляндского железнодорожного моста. Поскольку самолет получил повреждения, он быстро начал набирать воду. На помощь пришел катер, который, подперев одно крыло, стал подталкивать судно к берегу. Вскоре пассажирам и членам экипажа удалось выйти на берег.

Любопытно, что Главное управление Гражданского воздушного флота СССР поначалу назвало поступок пилота "разгильдяйством", из-за чего его вскоре уволили из авиаотряда. Но позже Мостовой был награжден, поскольку среди пассажиров самолета оказались иностранцы и его подвиг получил широкую славу.

"Они спасли людей - 45 пассажиров, и себя спасли", - подытожил Туйск, написавший к 55-летней годовщине события книгу "Как авиалайнер сел на Неву".