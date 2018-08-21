В петербургском метро пассажир упал под поезд

В Петербурге на первой линии городской подземки пришлось ограничить движение поездов из-за падения пассажира на пути прямо под состав.

Как сообщает пресс-служба метрополитена Северной столицы, инцидент произошел около 13.30 на станции "Кировский завод". В связи с этим поезда от конечной станции "Девяткино" некоторое время ходили только до "Нарвской".

К счастью, упавший мужчина остался жив. Его оперативно подняли из-под состава обратно на платформу и увели. В 13.38 движение по первой линии было полностью восстановлено.