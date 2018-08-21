На Урале экс-сотрудника ППС осудили за рукоприкладство

В Челябинской области огласили приговор бывшему командиру отделения ППС полиции Кыштыма, обвиняемому в причинении побоев задержанным.

Полицейского признали виновным в превышении должностных полномочий, сообщили во вторник в СК региона.

- В суде установлено, что в марте прошлого года осужденный доставил в отдел полиции супружескую пару, которой, превышая должностные полномочия, нанес несколько ударов, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В ходе расследования нашли подтверждение факты нанесения побоев еще трем гражданам.

Свою вину полицейский так и не признал. Основываясь на доказательствах обвинения, суд приговорил его к 4,5 года колонии общего режима с лишением права работать в правоохранительных органах еще на три года.

На осужденного, находившегося под подпиской о невыезде, надели наручники в зале суда, отметили в СК.