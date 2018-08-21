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21.08.2018 12:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тюменские врачи спасли мужчину, который разрезал грудь пилой

Текст: Татьяна Воробьева

Медики тюменской больницы спасли мужчину, который случайно разрезал себе грудную клетку пилой.

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Несчастье с местным 59-летним жителем случилось в воскресенье. Мужчина пилил оконную раму, когда инструмент выскользнул у него из рук. Рядом с ним в это время была дочь (помогала на строительстве дома), она позвонила в "скорую".

"В разговоре с диспетчером девушка сказала, что не знает, как остановить кровотечение. Волновалась, что отцу станет хуже, если срочно не помочь. По совету медика она прижала рану полотенцем. Бригада "скорой" с сиреной и мигалками приехала через 11 минут", - передает областной департамент здравоохранения.

Врач обработал 15-сантиметровую рану в области ключицы и наложил повязку. Кости пила не повредила. В больнице пациенту обработали раны и отправили на амбулаторное лечение.

Общество Здоровье Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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