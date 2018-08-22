Денис Мантуров спас от падения журналистку

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пришел на помощь упавшей в обморок журналистке телеканала "Россия 24".

Как рассказали "Российской газете" очевидцы происшествия, сегодня в момент завершения интервью с министром во время форума "Армия-2018", журналистка начала терять сознание. Денис Мантуров сразу же пришел на помощь девушке. Он быстро подхватил ее, чтобы она не упала на пол. Потом подбежали военные и перенесли девушку на диван. Быстро принесли воды и напоили девушку. Министр находился рядом до того момента, пока журналистка немного не пришла в себя.

В телерадиокомпании ВГТРК сообщили, что с девушкой все хорошо. Она себя нормально чувствует.

Напомним, что в сентябре 2016 года министр здравоохранения Вероника Скворцова оказывала в течение получаса первую реанимационную помощь пассажирке летящего в Нью-Йорк самолета.