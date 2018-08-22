СК возбудил дело о нападении на полицию в Клину

После нападения вооруженного преступника на наряд полиции в Клину возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК, расследование начато по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья".

Как уже писала "РГ", 23-летний мужчина напал на двоих полицейских, которые прибыли на срочный вызов в проезд Котовского. Увидев патрульную машину, злоумышленник бросился на правоохранителей с ножом. Стражи порядка получили ранения головы и тела. Тем не менее им удалось задержать вооруженного парня.

В ближайшее время суд изберет молодому человеку меру пресечения. Подследственному может грозить лишение свободы на 10 лет.