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22.08.2018 11:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о нападении на полицию в Клину

Текст: Сергей Бабкин

После нападения вооруженного преступника на наряд полиции в Клину возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГСУ СК, расследование начато по статье 318 УК РФ - "Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья".

Пьяный кореец откусил ухо полицейскому

Как уже писала "РГ", 23-летний мужчина напал на двоих полицейских, которые прибыли на срочный вызов в проезд Котовского. Увидев патрульную машину, злоумышленник бросился на правоохранителей с ножом. Стражи порядка получили ранения головы и тела. Тем не менее им удалось задержать вооруженного парня.

В ближайшее время суд изберет молодому человеку меру пресечения. Подследственному может грозить лишение свободы на 10 лет.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Столица Правительство Следственный комитет (СК) ЦФО Московская область
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