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22.08.2018 05:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комсомольчанка предстанет перед судом за кражу 1 млн рублей у школ

Текст: Дина Непомнящая

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело в отношении бухгалтера образовательного учреждения. Женщина подозревается в хищении более миллиона рублей, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам городских школ (часть 3 статьи 159 УК РФ). На сумму причиненного муниципальному бюджету ущерба заявлен гражданский иск.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, с марта 2012 года обвиняемая успела поработать в двух образовательных учреждениях. Регулярно она приписывала себе в документах лишние выплаты от одной до девяти тысяч рублей. Руководство, доверявшее бухгалтеру, правильность расчетов не проверяло.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф до восьмидесяти тысяч рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край
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