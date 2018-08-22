Комсомольчанка предстанет перед судом за кражу 1 млн рублей у школ

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре направила в суд уголовное дело в отношении бухгалтера образовательного учреждения. Женщина подозревается в хищении более миллиона рублей, предназначенных для выплаты зарплат сотрудникам городских школ (часть 3 статьи 159 УК РФ). На сумму причиненного муниципальному бюджету ущерба заявлен гражданский иск.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, с марта 2012 года обвиняемая успела поработать в двух образовательных учреждениях. Регулярно она приписывала себе в документах лишние выплаты от одной до девяти тысяч рублей. Руководство, доверявшее бухгалтеру, правильность расчетов не проверяло.

Сейчас обвиняемая находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до шести лет лишения свободы и штраф до восьмидесяти тысяч рублей.